Buben (11, 13 und 14) zündeten unzählige Böller

Anzeige nach Jugendschutzgesetz

Die Amtshandlung wurde in der Folge gemeinsam mit deren Eltern auf der Polizeiinspektion Traun geführt. Die Eltern gaben an, die pyrotechnischen Gegenstände bei Silvesterständen in Pasching und in Traun gekauft zu haben.

Es folgen mehrere Anzeigen gegen die verantwortlichen Eltern und den 14-jährigen Jugendlichen nach dem Pyrotechnik Gesetz. Der 14-jährige Jugendliche wird außerdem nach dem OÖ. Jugendschutzgesetz angezeigt, da dieser Tabakbeutel besaß.