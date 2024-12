Tierlieb, aber betrunken: Lenker kracht in Garage

Stockfinstere Nacht, kein Mond, der die Straßen erhellt und dazu ein schwerer Rausch – keine idealen Bedingungen, um schnell auf Überraschungen reagieren zu können. So ergeht es einem 21-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit in der Nacht auf Montag auf dem Heimweg. Er ist gegen 2.00 Uhr auf der Guttaringer Straße in Richtung Guttaring unterwegs, als er plötzlich etwas über die Straße huschen sieht.