Pioneers Vorarlberg düpierten Meister Salzburg

„Eigentlich war alles perfekt an diesem Tag und dann läuft alles falsch im Spiel. Schon interessant, wie so etwas passieren kann. Das haben wir nicht kommen sehen“, meinte der ratlose Red Bull Salzburg-Coach Oliver David nach dem Spiel gegen die Pioneers Vorarlberg. Und für die Ländle-Cracks verlief der Tag bis zum Spiel – im Gegensatz zu dem der Bullen – sehr chaotisch. „Wir sind im Skiverkehr festgesteckt, eine Stunde später als geplant nach Salzburg gekommen. Die Spieler hatten nur 25 Minuten Zeit, um sich umzuziehen“, erzählt PIV-Headcoach Dylan Stanley, „und dann performen sie so gegen den Meister.“ Was war denn da passiert?