Stau und Parkplatznot statt Pistengaudi

Staus in den Seitentälern

Insofern war es also kein Wunder, dass die großen Vorarlberger Skigebiete in den vergangenen Tagen geradezu gestürmt werden. Mit allen negativen Folgen: So gab es etwa am Samstag im Bregenzerwald, im Montafon, im Kleinwalsertal und im Klostertal bereits in den frühen Morgenstunden ausgedehnte Staus, teilweise mussten die Autofahrer bis zu einer Stunde mehr Fahrzeit einplanen. Aufgrund des erwarteten Ansturms wurde im Klostertal auf der Arlbergschnellstraße (S16) zum zweiten Mal in diesem Winter das sogenannte Abfahrverbot schlagend, um die Anrainergemeinden zu entlasten. Die Maßnahme scheint zu wirken: Nur wenige – wohl besonders ortskundige – Autofahrer wichen auf die Dörfer aus, um dem Stau auf der S16 zu entgehen.