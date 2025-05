ÖPV und Grüne streiten wegen Bodenschutz

„Kritik völlig überzogen“

Die Vertreter der beiden Regierungsparteien – allen voran jene der ÖVP – sehen dies naturgemäß etwas anders. „Ich halte die Kritik der Grünen für völlig überzogen. Die Landesgrünzone ist in den vergangenen Jahren in ihrer Gesamtgröße annähernd unverändert geblieben“, erklärte der schwarze Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein. Auch seine Partei wolle, dass die Landwirtschaft sowie die Natur in ihrer Vielfalt erhalten bleiben. „Daher gilt es, mit dem knappen Gut Boden auch in Zukunft verantwortungsvoll umzugehen.“