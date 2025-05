Zumtobel macht bei der Digitalisierung Tempo

Wegducken ist keine Option: Wer angesichts des rasanten technologischen Wandels nicht auf der Strecke bleiben will, muss mutig und offen für Neues sein. Bei der Zumtobel Group hat man die Zeichen der Zeit längst erkannt. So wurde etwa im Jahr 2022 Marcus Frantz, der davor bei den ÖBB tätig war, ins Unternehmen geholt, um die digitale Transformation voranzutreiben. Dass sein Vorstandsmandat kürzlich verlängert wurde, darf als klares Zeichen dafür gewertet werden, dass er seinen Job gut macht. Vor allem hat er dem Konzern eine klare digitale Strategie verpasst. In dieser steht der Mensch im Mittelpunkt: Durch die aktive Einbindung der Mitarbeitenden wird versucht, zum einen die Chancen der Digitalisierung aufzuzeigen und zum anderen den Blick dafür zu schärfen, dass die Transformation allumfassend ist: „Unserem Verständnis nach wird digitale Transformation bedingt durch Wandel: durch einen kulturellen wie auch technologischen Wandel. Dahingehend sehe ich die digitale Transformation als gemeinschaftlichen Ansatz im Unternehmen und darüber hinaus“, so Frantz.