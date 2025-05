Nach Sekundenschlaf: Crash mit Kind auf Rücksitz

Die Autofahrerin, die ihren sechsjährigen Sohn an Bord hatte, fiel auf Höhe Kilometer 5,4 in Sekundenschlaf und geriet auf die Gegenbahn. Just in diesem Moment kam ihr dort ein Pkw-Lenker entgegen, der Richtung Rankweil fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers nach rechts konnte der Mann die Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden dessen Fahrzeug von der Straße geschleudert und krachte dann in einen Zaun.