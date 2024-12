Wenn Pistenrowdys Rettungskräfte „abschießen“

Unfassbare Szenen haben sich am Christtag in der sogenannten „Madlochkompression“ in Lech am Arlberg abgespielt. Gleich mehrere Skifahrer waren in eine Massenkarambolage involviert, zudem torpedierten Pistenrowdys die Arbeit der Einsatzkräfte. Fünf Personen wurden verletzt, eine davon sehr schwer.