Wie die Urlaubsbuchung komplikationsfrei gelingt

Dynatrace wurde 2005 in Linz gegründet und hat seinen zentralen Unternehmenssitz mittlerweile in Boston in den USA. Seit 2019 ist die Software-Firma an der New Yorker Börse notiert. Weltweit sind mehr als 4700 Mitarbeiter für Dynatrace tätig, das globale Entwicklungszentrum ist in Linz beheimatet.