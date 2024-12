So gelingt Weihnachten auch weit weg von daheim

Das Zuhause wird zum Weihnachtsdorf

Über einen terminlichen Glücksfall freut sich Mark Kaplan, der beim Softwareunternehmen mit Sitz in Linz als Principle-Program-Manager tätig ist. „Dieses Jahr fallen das christliche Weihnachtsfest und Chanukka, das jüdische Lichterfest zusammen. Meine Frau, unser Sohn und ich feiern beide Feste“, sagt der US-Amerikaner. Die eigenen vier Wände werden von Kaplans Frau stimmungsvoll dekoriert: „Sie baut ein ganzes Weihnachtsdorf auf und backt traditionelle Weihnachtskekse nach den Rezepten ihrer Mutter.“ Was er Menschen rät, die zum ersten Mal Weihnachten in Österreich feiern? „Man sollte nicht zu sehr an den eigenen Traditionen hängen. Es ist besser, die österreichischen Bräuche und Traditionen anzunehmen und zu genießen.“