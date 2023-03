Auf Nummer sicher: Pauschalurlaub feiert Comeback

„Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit“

Was den Kunden beim Reisen wichtig ist? „Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit. Sie schätzen es, wenn sie im Reisebüro die gesamte Reise buchen und damit einen Ansprechpartner haben.“ Pauschalen sind auch deshalb wieder mehr gefragt - ob für einen Urlaub in Griechenland, Ägypten oder in der Türkei.