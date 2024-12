Trump bittet Oberstes Gericht um TikTok-Aufschub

In dem am Freitag eingereichten Schriftsatz erklärt Trumps Anwalt John Sauer, dass der ehemalige und künftige Staatschef keine Stellung zu den rechtlichen Aspekten des Falls nehme. Er bitte stattdessen „höflichst“ darum, die Frist auszusetzen, um Trump nach Amtsantritt am 20. Jänner die Möglichkeit zu einer politischen Lösung zu geben.