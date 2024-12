Demenzkranker (85) wird bei Eiseskälte vermisst

Feuerwehrleute, Polizisten, alle verfügbaren Suchhundestaffeln aus Oberösterreich und Drohnenpiloten vom Roten Kreuz suchten in der Nacht auf Samstag in Vöcklabruck nach einem abgängigen 85-Jährigen. Es war Eile geboten, denn in der Nacht hatte es dort eisige minus fünf Grad. Um 4 Uhr in der Früh musste die Suche allerdings ergebnislos abgebrochen werden. Von dem Vermissten gab es keine Spur, das Stadtgebiet und umliegende Waldstücke wurden durchsucht.