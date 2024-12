Ex-Freundin von Liam Payne hat sich verlobt

Doch die Liebe ging in die Brüche, weil die Leben der beiden zu unterschiedlich waren, wie Payne einst in einem Interview mit der „Sun“ erklärte. „Das ganze Jahr auf Tour und von ihr weg zu sein, war so schwer. Wir haben zu viel Zeit getrennt verbracht.“ Es sei manchmal besser, „nicht das zu tun, was dein Herz will, sondern das zu tun, was für sie am besten ist“.