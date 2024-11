Drei Festnahmen nach Balkonsturz von Liam Payne

Sänger nach Sturz sofort tot

Liam Payne war am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren gestorben – die Tragödie löste Bestürzung unter Fans auf der ganzen Welt aus. Nach dem Sturz aus dem Balkon in Buenos Aires war er sofort tot – nach der Obduktion stellten sich Kopfverletzungen als Todesursache heraus. In den letzten Wochen versuchte die Polizei die Umstände des Todes des Sängers zu ermitteln.