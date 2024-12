Houthi: Israels Aggressionen bestärken uns

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israels Militär und der Palästinenserorganisation Hamas im Oktober 2023 greift die Houthi-Miliz Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen an. Sie ist mit dem Erzfeind des Landes verbündet. Am Freitag reklamierte die Miliz weitere Attacken auf Israel für sich. Sie habe etwa eine Hyperschallrakete in Richtung des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv abgeschossen. Außerdem sei eine Drohne auf ein „wichtiges Ziel“ in Israel abgefeuert worden, hieß es in der Erklärung.