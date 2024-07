Houthis kündigen weitere Angriffe auf Israel an

Tote und Verletzte nach Luftangriff

Am frühen Sonntagmorgen fing Israels Raketenabwehr nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete ab, die sich vom Jemen aus Israel genähert habe. Im Raum der südisraelischen Hafenstadt Eilat sei ein Raketenalarm ausgelöst worden, hieß es. Die Einwohner rannten in die Schutzräume, berichtete das israelische Militär in der Nacht auf Sonntag. Das Geschoss sei jedoch nicht in israelisches Gebiet eingedrungen. Berichte über Opfer gab es nicht. Die am nördlichen Roten Meer gelegene Stadt wird immer wieder von den Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen.