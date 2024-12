Mit der Kraft der Kekse in die neue Saison

Etwas genauer aufpassen, wieviele Extra-Kalorien die Kekse in den Körper bringen, müssen natürlich die Spieler. „Das hängt sehr stark von der Position ab“, weiß nicht nur Benjamin Straight. Der 25-Jährige bleibt den Vikings auch in der kommenden Saison erhalten. Zu viele Kekse dürfen’s als Defensive Back nicht sein. „Da haben es die schweren Jungs in der O- und D-Line schon leichter als wir.“