Warum kleine Parteien in Gemeinden groß punkten

Bürgerlisten spielen in der Landespolitik keine große Rolle. Doch in vielen niederösterreichischen Gemeinden sind diese regionalen Initiativen, die sich meist um ortsbekannte Persönlichkeiten scharen, fest im politischen Geschehen verankert. Allerdings finden diese Listen in der landesweiten Bilanz nicht viel Niederschlag. Das zeigt, wie sehr sich Gemeinderatswahlen von allen anderen Urnengängen der Republik unterscheiden. So kommt es auch, dass die beiden Kleinparteien – Grüne und NEOS – in den Ortsparlamenten mitunter eine bedeutend größere Rolle spielen, als sie es im Landtag tun. In einer neuen „Krone“-Serie soll daher die Bedeutung der Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 2025 für die Landesparteien beleuchtet werden.