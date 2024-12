Feiertagsraser wurde Führerschein abgenommen

Die Beamten der Polizeistation Matrei in Osttirol konnten am Stefanitag einen Raser stoppen. Der 43-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol mit seinem Auto unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde.