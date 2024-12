Tirol: Sieben Wanderer aus Schneegestöber gerettet

Die Gruppe aus Deutschland im Alter zwischen 21 und 39 Jahren war bereits am Montag gegen Mittag vom Parkplatz „Wegscheid“ in Hopfgarten im Brixental in Richtung „Rosswildalm“ aufgebrochen. Mangelnde Ausrüstung und körperliche Erschöpfung sollten die Gruppe jedoch einbremsen und zur Umkehr zwingen.