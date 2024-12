Drei Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Tirol

Bei zwei Verkehrsunfällen in Tirol sind am frühen Dienstagvormittag drei Personen verletzt worden. In Musau (Bez. Reutte) prallten auf mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn zwei Wagen frontal gegeneinander, in Völs (Bez. Innsbruck-Land) ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. In Musau wurden eine 56-Jährige und ein 36-Jähriger verletzt, in Völs eine 55-Jährige. Die fünf Wagen wurden alle erheblich beschädigt, informierte die Polizei.