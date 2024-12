„Von der Kuh zur Sennerei sind es nur zehn Meter“

Die Feiertage stehen unmittelbar vor der Tür, und mit ihnen die Vorfreude auf festliche Stunden im Kreise von Familie und Freunde. Gutes Essen gehört in dieser Zeit einfach dazu. Doch während Menüs geplant und Zutatenlisten geschrieben werden, stellt sich auch die Frage: Woher kommen die Produkte, die auf unseren Tellern landen? Regionale Lebensmittel sind meist die beste Wahl, wenn es um Frische und Nachhaltigkeit geht. Zahlreiche Produzenten im Land bieten eine große Palette an Lebensmitteln an. Der Bauernhof der Familie Kohler liegt mitten in Au im Bregenzerwald. In vierter Generation führt Martin Kohler (31) den milchwirtschaftlichen Betrieb. Bereits 1999 hatte sein Vater mit der Joghurtproduktion und der Direktvermarktung begonnen. Martin und seine Frau Daniela haben in den vergangenen Jahren das Sortiment weiter ausgebaut: Acht verschiedene Sorten Joghurt, Topfenaufstriche, Käse und Milch stellt die Familie in Eigenproduktion her.