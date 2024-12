Wo ist der Wald geblieben? Wann Naturschutz begann

Hätte man einen Bewohner Mitteleuropas aus der Zeit von Tacitus in eine Zeitmaschine gesetzt und ihn ins Hochmittelalter verfrachtet, wäre seine erste Frage beim Aussteigen wohl gewesen: Wo ist der Wald geblieben? Denn 1000 Jahre später, Mitte des 11. Jahrhunderts, war der Waldbestand bereits auf ein Drittel reduziert. Der Grund? Es war die Zeit, als sich die Städte entwickelten, sich neue Berufe herausbildeten und die Bevölkerungszahlen in Mitteleuropa massiv anstiegen. Für all das brauchte man Holz in großen Mengen, schließlich wünschten sich die Menschen ein Dach über dem Kopf, mussten heizen und benötigten Materialien, um ihrer Arbeit nachzugehen. Das dafür nötige Holz holte man sich für lange Zeit bedenkenlos aus dem Wald.