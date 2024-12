„Der Anschlag in Magdeburg ist ein Weckruf!“

Rechter Mob fordert „Remigration“

Trauer, Wut und Fassungslosigkeit dominieren auch am Sonntag noch in ganz Deutschland nach der schrecklichen Tat. Über den 50-Jährigen wurde mittlerweile die U-Haft verhängt – wegen fünffachen Mordes und Mordversuchs. Hunderte Menschen nahmen an einer Mahnwache teil, legten Blumen nieder und zündeten Trauerkerzen an.