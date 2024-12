War Umgang mit Saudi-Flüchtlingen Motiv für Tat?

Seine Vernehmung lief demnach noch am Samstagnachmittag. Was von seinen Angaben stimme, „müssen wir jetzt aufklären, müssen wir weiter ermitteln.“ Dies sei ein weites Feld. Es müsse auch im Umfeld von A. ermittelt werden. Schon nach der Tat am Freitagabend war bekannt geworden, dass der 50-jährige Beschuldigte aus Saudi-Arabien stammt. Er lebte seit 2006 in Deutschland und arbeitete dort als Arzt.