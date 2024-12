30 Jahre Bergsilvester: Federspiel erinnert sich

„Es war am 31. Dezember 1993. Damals bin ich mit meiner Frau Birgit gegen 17 Uhr durch den Rapoldipark spaziert“, erinnert sich Federspiel noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Da sind sie von Touristen angesprochen worden, die ihn fragten: „Was kann man denn zu Silvester in Innsbruck machen?“ Aus Ermangelung an interessanten Innsbrucker Events hat er sie schweren Herzens nach Seefeld geschickt.