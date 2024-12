Zu viele Schulden? Finanzen sorgen für Aufregung

Mit der Bürgerliste „Zukunft Deutschlandsberg“ tritt in der weststeirischen Bezirksstadt eine neue kommunalpolitische Kraft in den Ring und bei der Wahl am 23. März 2025 an. Sie arbeitet sich vor allem an der SPÖ mit ihrer absoluten Mehrheit ab. Intransparenz und zu viele Prestigeprojekte werden den Roten von der Liste vorgeworfen.