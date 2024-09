Neue Liste will absolute Mehrheit für SPÖ beenden

Fragen wurden nicht beantwortet

Was Galler ärgert: Er hat als normaler interessierter Bürger in den vergangenen drei Jahren etwa 60 Fragen an die Gemeinde selbst und einige Kommunalpolitiker gestellt, aber – trotz mehrfacher Nachfragen – kaum Antworten erhalten. „Man wird als Bürger nicht auf Augenhöhe behandelt.“