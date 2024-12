Streit um Koffer endete auf Flughafen tödlich

Frau verstarb wenig später an den Folgen

Der Mann wollte den Sicherheitsbereich verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Als er zurückwollte, um seinen Koffer zu holen, hinderte ihn die Mitarbeiterin daran. Der 48-Jährige soll ausfällig geworden sein und die Frau so heftig geschubst haben, dass sie zu Boden fiel und sich den Oberschenkel brach. Wenige Tage später verstarb die Mitarbeiterin, die an Herzproblemen litt und kurz vor ihrer Pensionierung stand. Am Mittwoch sagte der Deutsche vor Gericht mit einem Dolmetscher aus und stritt die Tat ab: „Ich habe sie nicht berührt. Sie ist von selbst zu Boden gefallen.“