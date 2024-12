Christoph Schneider: „Ich werde bald Papa sein!“

Christoph Schneider, Spitzenkandidat der NEOS, will bei der Landtagswahl am 19. Jänner 2025 den Einzug in den burgenländischen Landtag schaffen. Die „Krone“ traf ihn daheim in Breitenbrunn zum Talk über Babyfreuden, seine Selbstzweifel als Jugendlicher und sein Glück in der Wiener Terrornacht 2020.