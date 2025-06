Arbeiten bei Affenhitze soll bald Geschichte sein

Unternehmen müssen umdenken

„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Österreich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten um mehr als 3,1 Grad erwärmt. Der Sommer 2024 war überhaupt der heißeste in der 258-jährigen Messgeschichte. Temperaturen von mehr als 35 Grad sind hierzulande längst keine Ausnahme mehr und die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in der Arbeitswelt spürbar.“