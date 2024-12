„Habe Geldsorgen auf dumme Weise lösen wollen“

In Tirol erleben die Banküberfälle derzeit eine „Renaissance“. Nach jahrelanger „Funkstille“ wurden innerhalb von zwölf Monaten nicht weniger als zehn Geldinstitute ausgeraubt. „Es rentiert sich aber eigentlich nicht, eine Bank zu überfallen. So gut wie alle Räuber werden erwischt und man geht dafür in den Häfn“, meinte der Staatsanwaltschaft am Donnerstag beim ersten gerichtlichen Nachspiel der gewaltigen Serie.