Bankraub-Serie: Nun kommt es zum ersten Prozess

Zwei weitere Banküberfälle im Sommer in der Innsbrucker Reichenau und in Mieders wurden rasch geklärt: Die Ermittler forschten einen 68-jährigen Innsbrucker und einen Slowaken (43) aus. Ende September nahmen Ermittler einen aus Russland stammenden 42-Jährigen fest, der in der Sparkasse am Innsbrucker Mitterweg ohne Beute geblieben war.