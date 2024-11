Genau am Jahrestag kam es zum zehnten Banküberfall

Zehnter Banküberfall zum „Jahrestag“

In Tirol setzte sich damit die unheimliche Serie von Banküberfällen fort. Begonnen hat diese am 28. November 2023 in Kufstein – also vor genau einem Jahr und in derselben Stadt, in der sich jetzt der jüngste Coup zugetragen hat. Damals war eine Volksbank betroffen. Die jüngst überfallene Sparkasse war auch im Jänner schon Schauplatz eines bewaffneten Coups.