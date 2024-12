Frau verfolgt und vergewaltigt: Vier Jahre Haft

Urteilstag in einem Prozess, der schauriger nicht sein könnte: Eine junge Frau war in Gramatneusiedl (NÖ) am Weg vom Zug zu ihrem Auto. Ein 39-Jähriger, der ebenfalls aus Wien kam, folgte ihr, griff sie an und vergewaltigte die Frau in ihrem Auto. Am Donnerstag fielen die Urteile gegen ihn und seine mitangeklagte Mutter (65).