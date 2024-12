Anklage nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

Zusammengefasst wird den Angeklagten zur Last gelegt, am 25. Dezember 2023 in Bischofshofen in „wechselnder Zusammensetzung sexuelle Handlungen verschiedener Art an zwei stark alkoholisierten jugendlichen Frauen vorgenommen zu haben, wobei sie teilweise den auf deren Alkoholisierung zurückzuführenden wehrlosen Zustand der Opfer ausgenützt haben“, heißt es wörtlich in der Aussendung der Anklagebehörde.