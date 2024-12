Wirbel um die neue Auskunftspflicht

Stein des Anstoßes sind Pläne zu einer Verbauung einer Wiese im Ortsteil Sulz im Bezirk Mödling. Neos-Kommunalsprecher Helmut Hofer-Gruber wollte von Bürgermeister Michael Krischke wissen, was mit der Änderung einer Siedlungsgrenze und in Folge dann für die Verbauung der „Friedhofswiese“ geplant sei. Warum? „Die Verbauung von Grünland wird von der Bevölkerung zunehmend kritisch beurteilt, vor allem durch die Erfahrungen mit dem Hochwasser im September“, so der pinke Abgeordnete. Trotz der neuen gesetzlichen Auskunftspflicht erhielt er keine Antwort. Auch ein Grund dafür wurde nicht genannt. Hofer-Gruber dazu: „Das Auskunftsgesetz gilt für alle, auch für ÖVP-Bürgermeister.“ Krischke spricht von Projekten, die noch in ferner Zukunft liegen. Eine eigene Steuerungsgruppe sei derzeit damit beschäftigt, in Etappen von 10, 20 und 30 Jahren – Vorschläge für eine neue Raumplanung auszuarbeiten. „Wir sollten eine Fläche für spätere Generationen haben, um für Junge oder für Senioren Wohnenraum, der leistbar ist, schaffen zu können“, nennt Krischke dafür nur Beispiele.