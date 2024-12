KTM „zieht alle Register“: Geldgebersuche weltweit

Gerüchte: Kompletter Verkauf möglich

Dass die Pierer Mobility AG in ihrer Aussendung am Dienstag mit Blick auf die Investorensuche über eine „Neuordnung der Eigentümerstruktur“ sprach, befeuert erneut die Gerüchteküche. Spekuliert wird, ob es nicht am Ende zu einem Verkauf von KTM durch Pierer und seinen Partner Bajaj kommen könnte. Beckermann will sich daran nicht beteiligen: „Ich denke, dass alle gemeinsam an einer Lösung arbeiten sollten, um hier auch für Region das Überleben von KTM und den Mitarbeitern zu sichern.“