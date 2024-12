Wirbel um Gasse für einstigen NS-Bürgermeister

Zu schwerem Kerker verurteilt

Seine Treue zur Verbrecherherrschaft gipfelte am 10. Dezember 1947 beim Donnerskirchner Prozess in einer Verurteilung zu zwei Jahren schweren Kerkers und dem Verlust des gesamten Vermögens. Doch genau deswegen blieb er NICHT in der Erinnerung der Bevölkerung von „Germs“ – wie der Ort Waldviertlerisch umgangssprachlich heißt.