Acht Jahre Haft für Gürtelattacke auf Teenager

Neben der Auseinandersetzung wurde dem 35-Jährigen am Dienstag auch Sachbeschädigung angelastet. Der Afghane soll am 18. Juni eine Tür seines Wohnheims in Horn mit der Schulter aufgestoßen haben. Zu einem weiteren Vorfall kam es laut Staatsanwaltschaft am 8. Juli in Krems im Haftraum der Justizanstalt. Der Beschuldigte dürfte sich vor einer Haftprüfungsverhandlung gegen eine Visitierung gewehrt haben – mit Beißen, Treten und Schlagen in Richtung mehrerer Justizwachebeamten. Inkriminiert war deshalb auch Widerstand gegen die Staatsgewalt.