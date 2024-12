Julia Grabher erkämpft Auftaktsieg in Neuseeland

Souverän, bis der Faden riss

Aus der sich die Dornbirnerin jetzt mit einem Auftaktsieg beim ITF-W35er Hardplatzturnier in Tauranga (Nzl) retour meldet. Gegen die Australierin Stefani Webb startete Grabher souverän: Nach drei Breaks und nur 30 Minuten entschied sie Satz eins mit 6:1 für sich.

In Durchgang zwei riss beim Schützling von Coach Günter Bresnik, der auf der neuseeländischen Nordinsel von ihrem Bruder Alex betreut wird, jedoch der Faden. Nachdem die 19-jährige Webb, als aktuelle Nummer 1325 der Welt erst dank einer Wildcard ins Turnier gekommen, zweimal Grabhers Aufschlag durchbrechen konnte, gewann sie Satz zwei mit 6:3 und stellte damit den 1:1-Ausgleich her.