ÖTV-Lady feiert auf Sardinien Comeback-Triumph

Wie schon im Halbfinale gegen die Italieneri Silvia Ambrosio erwischte die Dornbirnerin keinen optimalen Start in die Partie. Nachdem Grabher einen Spielball vergeben hatte, nutzte Kung ihren zweiten Breakball zur 1:0-Führung. Doch es sollte noch heftiger kommen – die 23-jährige Schweizerin, die aktuell an Nummer 255 der WTA-Weltrangliste geführt wird, zog rasch auf 4:0 davon und ließ Österreichs einstige Nummer eins keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Doch Grabher (WTA-Nr. 793) bewies wie schon in den Partien zuvor Kampfgeist und fightete sich mit einem Rebreak auf 3:4 heran. Das war es dann allerdings in Satz eins, den Kung nach einem weiteren Break nach 48 Minuten mit 6:3 für sich entscheiden konnte.