Grabher scheitert in Florida im Viertelfinale

Medical Timeout und 13 Punkte in Serie

Im zweiten Satz ging Grabher 1:0 in Führung, danach hatte sie allerdings mit Problemen zu kämpfen, musste auch ein Medical Timeout beanspruchen. In dieser Phase konnte Vedder 13 Punkte in Serie machen, auf 5:1 davonziehen und in weiterer Folge den Satz mit 6:2 für sich entscheiden.