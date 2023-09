„Werde alles tun, um noch stärker zurückzukommen“

Für Julia Grabher stand in den vergangenen Tagen „Kilometerfressen“ an. Nicht um von Turnier zu Turnier zu reisen. Sondern um sich von einigen Ärzten in In- und Ausland beraten zu lassen: Die einen empfahlen eine konservative, die anderen eine operative Behandlung ihrer in New York erlittenen Gelenksverletzung an der rechten Schlaghand.