Syrische Rückkehrer als Geldregen für Stadt Wien

Wien würde massiv profitieren

Wien würde davon massiv profitieren. Denn laut aktuellen Zahlen vom Oktober trägt die Bundeshauptstadt den Löwenanteil der syrischen Diaspora. Generell sind Syrer in puncto Einwanderung aktuell deutlich überrepräsentiert. Im Jahr 2024 wurden von Jänner bis Ende Oktober insgesamt 21.275 Asylanträge gestellt, 12.134 davon von Syrern in Österreich (57 Prozent). Und sie bekamen bisher deutlich häufiger Asyl als andere Nationen. Von den 21.532 zwischen Jänner und Oktober positiv entschiedenen Verfahren gingen 75 Prozent an syrische Einwanderer. 560 Syrer in Wien erhielten 2023 auch die österreichische Staatsbürgerschaft.