Nach der Flut kam „Christkind“ in roter Uniform

Rotkreuz-Teams rückten abermals aus

Freiwillige von den Bezirksstellen in Amstetten, Scheibbs, Buck an der Leitha, Krems, Neunkirchen und Tulln waren für die Aktion von Judenau, Markersdorf-Haindorf sowie Rust und Wilfersdorf bis Tulln, St. Georgen am Steinfelde, Inning, Kapelln und Schildberg bis Heiligeneich, Atzeldorf und Klosterneuburg unterwegs. „Nachdem alle beim Hochwasser geholfen hatten, hieß es jetzt noch abermals in die betroffenen Orte ausrücken. Aber diesmal gab es statt Tränen der Verzweiflung Freudentränen“, schildert Landesrettungskommandant Wolfgang Frühwirt.