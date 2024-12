Weltumsegler Hagspiel von US-Küstenwache gerettet

Im Frühjahr 2023 war der Vorarlberger Thomas Hagspiel mit seinem Boot, der „Time AUT“, in Sardinien gestartet. Sein Vorhaben: innerhalb von sechs bis sieben Jahren die Welt umsegeln. Doch Ende der vergangenen Woche gerieten er und seine Crew an der Ostküste der Vereinigten Staaten in einen heftigen Sturm. Die Segler sprangen in Wasser und ließen das Boot zurück.