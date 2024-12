Party in Grün-Weiß für den „Herr der Steine“

Von Torte bis Rapid-Erde

Gerhard Horn – abseits der Arbeit Präsident des SV Oberwart – sparte nicht mit Lob über Postmann, den er nach 55 Jahren im Job „Herr der Steine“ nennt. Geschenke gab es im Sinne der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, – und in Grün-Weiß. „Mike“, begeisterter Fußballfan, durfte sich u. a. über eine Rapid-Torte, Einladungen in den VIP-Klub und ein Einmachglas voller Rapid-Erde aus dem legendären Hanappi-Stadion freuen. Trainer Werner Gregoritsch schloss sich den Glückwünschen an. Nur Didi Kühbauer war verhindert – ein Termin für ein Treffen mit dem Jubilar steht aber schon fest. Karl Grammer