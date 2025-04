Israelische Armee erschoss Steinewerfer (14)

Die israelische Armee hat am Sonntag einen jugendlichen Steinewerfer (14) erschossen. Er hatte die Steine in Richtung einer Autobahn im Westjordanland geschleudert und damit Zivilpersonen in ihren Autos gefährdet. Als Reaktion darauf hätten die Soldatinnen und Soldaten das Feuer eröffnet, teilte die Armee mit.